Главы МИД Азербайджана и Грузии поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
Министр Джейхун Байрамов поздравил грузинского коллегу с назначением и пожелал ему успехов на новом посту.
Также сегодня состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова с бывшим министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил усилия Давида Залкалиани во время его пребывания на посту министра иностранных дел Грузии для укрепления сотрудничества на высоком уровне и взаимовыгодного сотрудничества двух стран и выразил ему признательность.
Министр пожелал Давиду Залкалиани успехов на должности посла Грузии в США.