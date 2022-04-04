Главы МИД Азербайджана и Грузии поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новым министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов поздравил грузинского коллегу с назначением и пожелал ему успехов на новом посту.

Также сегодня состоялся телефонный разговор Джейхуна Байрамова с бывшим министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил усилия Давида Залкалиани во время его пребывания на посту министра иностранных дел Грузии для укрепления сотрудничества на высоком уровне и взаимовыгодного сотрудничества двух стран и выразил ему признательность.

Министр пожелал Давиду Залкалиани успехов на должности посла Грузии в США.