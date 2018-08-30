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    Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили вопросы будущего сотрудничества

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, сопровождающим премьер-министра этой страны Мамуку Бахтадзе в ходе визита в Баку.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, министры с удовлетворением отметили, что развивающиеся между двумя странами в условиях добрососедства отношения выгодного стратегического партнерства являюся важным фактором прогресса для всего региона.

    Стороны подчеркнули, что проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и другие региональные проекты, в которых участвуют обе страны, также служат установлению стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

    Министры отметили исключительную роль постоянного политического диалога между Азербайджаном и Грузией на уровне глав государств и правительств.

    Главы МИД также отметили трехсторонний формат Азербайджан-Грузия-Турция, который дополняет двусторонние отношения между странами и создает условия для их развития в качественно новой плоскости.

    Во время встречи также были обсуждены вопросы двусторонней и многосторонней повестки.

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