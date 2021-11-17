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Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили ситуацию в регионе Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел встречу в Брюсселе с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.
Внешняя политика
17 ноября 2021 г. 18:15
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили ситуацию в регионе

Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел встречу в Брюсселе с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Как передает грузинское бюро Report, информацию распространил МИД Грузии.

Встреча прошла в рамках встречи глав МИД "Восточного партнерства".

Д.Залкалиани отметил важность укрепления стабильности и мира в регионе и деэскалации напряженной ситуации между двумя странами.

Глава МИД отметил, что Грузия готова прилагать все усилия для долгосрочного мира и стабильности в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Georgian FMs discuss regional situation
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan və Azərbaycanın XİN başçıları bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər

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