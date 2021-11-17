Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили ситуацию в регионе

Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел встречу в Брюсселе с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел встречу в Брюсселе с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Как передает грузинское бюро Report, информацию распространил МИД Грузии.

Встреча прошла в рамках встречи глав МИД "Восточного партнерства".

Д.Залкалиани отметил важность укрепления стабильности и мира в регионе и деэскалации напряженной ситуации между двумя странами.

Глава МИД отметил, что Грузия готова прилагать все усилия для долгосрочного мира и стабильности в регионе.