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Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональную ситуацию в постконфликтный период

Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональную ситуацию в постконфликтный период Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональную ситуацию в постконфликтный период.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 16:47
Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили региональную ситуацию в постконфликтный период

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональную ситуацию в постконфликтный период.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Стороны отметили важность контактов на высоком уровне и механизма политических консультаций, выразив уверенность, что дальнейшее развитие дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией будет способствовать региональному сотрудничеству.

На встрече было отмечено, что проецирование некоторыми странами своей внутриполитической повестки на регион оказывает негативное влияние на мирный процесс.

Напомним, что глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили находится с визитом в Азербайджане для участия в 9-й трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Georgia discuss regional situation in post-conflict period
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov gürcüstanlı həmkarı ilə postmünaqişə dövründəki regional vəziyyəti müzakirə edib

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