Главы МИД Азербайджана и Греции обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящимся с официальным визитом в Азербайджане главой МИД Греции Никосом Котзиасом. Как сообщает Report, в ходе встречи один-на-один и в расширенном составе министры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, нагорно-карабахское урегулирование, миграционный кризис в Европе, сотрудничество Азербайджана-ЕС, а также сотрудничество в сфере энергетики.

Главы МИД договорились расширить связи между странами, а также продолжать оказывать поддержку друг другу на международных площадках.