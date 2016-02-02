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    Главы МИД Азербайджана и Греции обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

    Стороны договорились расширить связи между странами и оказывать поддержку друг другу на международных площадках

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящимся с официальным визитом в Азербайджане главой МИД Греции Никосом Котзиасом. Как сообщает Report, в ходе встречи один-на-один и в расширенном составе министры обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, нагорно-карабахское урегулирование, миграционный кризис в Европе, сотрудничество Азербайджана-ЕС, а также сотрудничество в сфере энергетики.

    Главы МИД договорились расширить связи между странами, а также продолжать оказывать поддержку друг другу на международных площадках.

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