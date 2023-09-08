Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе беседы обсуждена текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Министр отметил, что распространяемые Арменией заявления о “напряженной гуманитарной ситуации” и “блокаде” необоснованны и являются частью политических манипуляций Армении. Так, отказ Армении и сепаратистского режима от предложения Азербайджана синхронно использовать дорогу Агдам-Ханкенди и Лачынскую дорогу для перевозки грузов посредством Международного комитета Красного Креста доказывает, что их утверждения о гуманитарной ситуации являются ложными.
Было отмечено, что источником угрозы являются провокационные шаги Армении, препятствующие усилиям по установлению мира и безопасности в регионе в постконфликтный период, в том числе заявления в поддержку так называемого режима, созданного на азербайджанских территориях, и не вывод вооруженных сил с азербайджанских территорий.
В ходе телефонного разговора была предоставлена подробная информация о продолжающихся военных провокациях Армении и минной угрозе.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.