О нас

Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили ситуацию в регионе

Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили ситуацию в регионе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 13:31
Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ходе беседы обсуждена текущая ситуация в регионе, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр отметил, что распространяемые Арменией заявления о “напряженной гуманитарной ситуации” и “блокаде” необоснованны и являются частью политических манипуляций Армении. Так, отказ Армении и сепаратистского режима от предложения Азербайджана синхронно использовать дорогу Агдам-Ханкенди и Лачынскую дорогу для перевозки грузов посредством Международного комитета Красного Креста доказывает, что их утверждения о гуманитарной ситуации являются ложными.

Было отмечено, что источником угрозы являются провокационные шаги Армении, препятствующие усилиям по установлению мира и безопасности в регионе в постконфликтный период, в том числе заявления в поддержку так называемого режима, созданного на азербайджанских территориях, и не вывод вооруженных сил с азербайджанских территорий.

В ходе телефонного разговора была предоставлена подробная информация о продолжающихся военных провокациях Армении и минной угрозе.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani FM to German Federal Minister: Armenia's 'blockade' claims are groundless
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Almaniyanın XİN başçısı ilə danışıb, Ermənistanın “blokada” iddialarının əsassız olduğunu bildirib

Экслюзивные новости

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi