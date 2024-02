В рамках рабочего визита в Германию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД этой страны Анналеной Бербок.

Как передает Report, об этом говорится в публикации азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

Отмечается, что в рамках встречи министры обменялись мнениями о перспективах развития отношений между странами по ряду сфер, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.