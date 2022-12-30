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Главы МИД Азербайджана и Эстонии провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Эстонии провели телефонный разговор Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.
Внешняя политика
30 декабря 2022 г. 16:31
Главы МИД Азербайджана и Эстонии провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущие процессы в регионе, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня сотрудничества.

В ходе разговора, Дж.Байрамов представил информацию о незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, продолжавшейся в период 30-летней оккупации и усилившейся в последние годы, и акции протеста гражданского общества Азербайджана на Лачынской дороге.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Armenia obstructs peace process
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı: "Ermənistan sülh prosesinə maneçilik törədir"

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