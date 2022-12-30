Главы МИД Азербайджана и Эстонии провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущие процессы в регионе, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня сотрудничества.

В ходе разговора, Дж.Байрамов представил информацию о незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, продолжавшейся в период 30-летней оккупации и усилившейся в последние годы, и акции протеста гражданского общества Азербайджана на Лачынской дороге.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.