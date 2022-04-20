Главы МИД Азербайджана и Эстонии обменялись письмами

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Эстонской Республикой состоялся обмен письмами между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Эстонс

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Эстонской Республикой состоялся обмен письмами между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Эстонской Республики Евой-Марией Лииметс.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов в своем письме отметил, что за прошедшие 30 лет отношения между двумя странами стабильно развивались, взаимные визиты на высоком уровне, а также наличие широкой нормативно-правовой базы играют важную роль в укреплении отношений между Азербайджаном и Эстонией в различных сферах. Министр отметил, что межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Эстонией является важной платформой для обсуждения двусторонней экономической повестки. В письме также выражена уверенность, что двусторонние отношения, имеющие такую прочную основу, как традиционная дружба и взаимопонимание, и основанные на принципах международного права, впредь будут развиваться еще больше.

В свою очередь, министр Ева-Мария Лииметс, отметила развитие сотрудничества между нашими странами за последние 30 лет, особо подчеркнула достижения в сотрудничестве в области высшего образования и информационных технологий. Она отметила, что ее страна высоко оценивает стремления Азербайджана по усилению безопасности и более широкому региональному сотрудничеству на Южном Кавказе. Министр подчеркнула, что Эстония всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Ева-Мария Лииметс выразила уверенность, что сотрудничество по всем ключевым вопросам двусторонней повестки будет развиваться дальше.

Министры передали свои искренние поздравления и пожелали двум дружественным народам мира, спокойствия и благополучия.