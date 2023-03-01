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Главы МИД Азербайджана и Эфиопии обсудили перспективы сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Эфиопии обсудили перспективы сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом, который находится с визитом в Баку для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVID-19 Движени
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 17:43
Главы МИД Азербайджана и Эфиопии обсудили перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Эфиопии Демеке Меконненом, который находится с визитом в Баку для участия в саммите контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами в экономической, торговой и гуманитарной сферах. Они отметили важность регулярных взаимных визитов и проведения политических консультаций на уровне министерств иностранных дел.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества в международных организациях, в том числе в рамках ООН и Движения неприсоединения, и важность взаимной поддержки в рамках этих организаций, особенно в отношении территориальной целостности и суверенитета.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал гостя о 30-летнем периоде оккупации Арменией азербайджанских территорий, а также о проделанной в постконфликтный период работе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEfiopiyanın Baş nazirinin müavini Azərbaycana gəlib

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