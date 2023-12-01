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Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили региональные вопросы

Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили региональные вопросы Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 30-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем.
Внешняя политика
1 декабря 2023 г. 16:43
Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили региональные вопросы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 30-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился с главой МИД Черногории Филипом Ивановичем.

Об этом Report сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами, а также вопросы региональной безопасности.

Джейхун Байрамов отметил важную роль взаимных визитов и контактов, интенсификации политических консультаций в этом направлении.

В ходе встречи также обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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