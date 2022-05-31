Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД Болгарии Теодорой Генчовска.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter.
В ходе встречи стороны обсудили развитие двухстороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.
30 мая министр Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Болгарию.
В рамках визита запланирована встреча по стратегическому диалогу между двумя странами с участием министров иностранных дел Азербайджана и Болгарии, а также двусторонние встречи с болгарскими официальными лицами.