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Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили вопросы сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили вопросы сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД Болгарии Теодорой Генчовска.
Внешняя политика
31 мая 2022 г. 12:25
Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с главой МИД Болгарии Теодорой Генчовска.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двухстороннего сотрудничества, а также актуальные региональные вопросы.

30 мая министр Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Болгарию.

В рамках визита запланирована встреча по стратегическому диалогу между двумя странами с участием министров иностранных дел Азербайджана и Болгарии, а также двусторонние встречи с болгарскими официальными лицами.

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