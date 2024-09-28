Главы МИД Азербайджана и Болгарии обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун встретился на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с болгарским коллегой Иваном Кондовым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун встретился на полях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН с и.о. главы МИД Болгарии Иваном Кондовым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского дипведомства.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями относительно успешного экономического, торгового, энергетического, гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, а также перспектив взаимодействия в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Также состоялся обмен мнениями касательно постконфликтной ситуации в регионе, повестки мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.