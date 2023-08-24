Главы МИД Азербайджана и Бельгии обсудили открытие Зангезурского коридора

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб обсудили открытие Зангезурского коридора.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб обсудили открытие Зангезурского коридора.

Как передает Report, об этом Дж.Байрамов заявил 24 августа на совместной пресс-конференции с Х.Лабиб в Баку.

По его словам, на встрече был обсужден Средний коридор (Восток-Запад) и его растущая роль. Дж.Байрамов рассказал бельгийской коллеге о значимости Зангезурского коридора как одного из ответвлений коридора Восток-Запад.

"Я довел до сведения, что открытие транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном является обязательством Армении. Проинформировал коллегу о делимитации. Я сообщил, что в течение последних 30 лет не имелось возможности для делимитации и причина этого была связана с оккупационной политикой Армении. После освобождения азербайджанских земель от оккупации стало возможным приступить к решению этого вопроса, и были предприняты важные шаги в этом направлении", - подчеркнул министр.

Дж.Байрамов отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Бельгией, между Азербайджаном и Европейским союзом.

По словам министра, в Азербайджане осуществляют деятельность 18 бельгийских компаний: "В 2022 году торговый оборот между двумя странами составил 80 млн долларов. Бельгия инвестировала в Азербайджан 120 млн, а Азербайджан в Бельгию – 250 млн долларов".