Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития отношений

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.

Об этом Report передает со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе разговора стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений, обсудили перспективы развития связей между странами.

Сергей Алейник с удовлетворением отметил уровень стратегического диалога и сотрудничества Беларуси с Азербайджаном.

В конце беседы глава МИД Азербайджана пригласил своего белорусского коллегу совершить визит в нашу страну.