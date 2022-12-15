Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития отношений

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.
Об этом Report передает со ссылкой на МИД Азербайджана.
В ходе разговора стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений, обсудили перспективы развития связей между странами.
Сергей Алейник с удовлетворением отметил уровень стратегического диалога и сотрудничества Беларуси с Азербайджаном.
В конце беседы глава МИД Азербайджана пригласил своего белорусского коллегу совершить визит в нашу страну.