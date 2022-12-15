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Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития отношений

Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития отношений Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 14:03
Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы развития отношений

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.

Об этом Report передает со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе разговора стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений, обсудили перспективы развития связей между странами.

Сергей Алейник с удовлетворением отметил уровень стратегического диалога и сотрудничества Беларуси с Азербайджаном.

В конце беседы глава МИД Азербайджана пригласил своего белорусского коллегу совершить визит в нашу страну.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Belarusian FMs talk over phone 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

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