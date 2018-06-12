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    Главы МИД Азербайджана и Беларуси обменялись письмами

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обменялись поздравительными письмами в связи с 25-летием установления дипотношений между двумя странами.

    Как сообщили Report в МИД, Э.Мамедъяров в своем письме поздравил коллегу с 25-летием установления дипотношений между Азербайджаном и Беларусью.

    Он отметил, что эта годовщина значима и символична для обеих стран, благодаря мудрости и усилиями глав обоих государств между странами успешно развивается тесное сотрудничество.

    Глава МИД Беларуси Владимир Макей в письме Э.Мамедъярову подчеркнул, что опирающиеся 25 лет на дружбу народов, взаимопонимание и доверие белорусско-азербайджанские отношения приняли стратегический характер, охватывают политическую, социальную, экономическую и гуманитарную сферы.

    В.Макей отметил динамичное развитие двусторонних связей на высшем и высоком уровне, реализацию ряда двусторонних экономических проектов.

    В письме министр Владимир Макей выразил уверенность, что белорусско-азербайджанские отношения и в будущем будут оставаться такими же плодотворными и содержательными.

    Дипотношения между Азербайджаном и Беларусью были установлены 11 июня 1993 года.

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