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Главы МИД Азербайджана и Бахрейна обсудили перспективы развития сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Бахрейна обсудили перспективы развития сотрудничества Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его бахрейнский коллега Абдуллатиф бин Рашид Альзаяни провели переговоры в расширенном составе.
Внешняя политика
12 мая 2025 г. 13:00
Главы МИД Азербайджана и Бахрейна обсудили перспективы развития сотрудничества

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Бахрейн провел переговоры со своим бахрейнским коллегой Абдуллатифом бин Рашид Альзаяни в узком и расширенном составах.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе переговоров в составе делегаций стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений и рассмотрели перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

"Переговоры охватили широкий спектр вопросов, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и гуманитарные инициативы. Обе стороны подчеркнули важность укрепления связей посредством взаимных визитов на высоком уровне, регулярных политических консультаций и создания структурированного механизма экономического сотрудничества", - отметили в ведомстве.

Министры подтвердили свою приверженность продолжению взаимной поддержки и солидарности на региональных и международных платформах, таких как ООН, ОИС, Движение неприсоединения и СВМДА.

Министр Байрамов также проинформировал своего бахрейнского коллегу о постконфликтной ситуации в регионе Южного Кавказа и прогрессе в мирном процессе с Арменией, восстановительных работах на освобожденных территориях и процессе разминирования.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Bahraini foreign ministers hold expanded talks
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Bəhreyn XİN başçıları arasında geniştərkibli görüş baş tutub

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