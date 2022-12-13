Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в ближайшие недели

В ближайшие недели планируется провести очередную встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

В ближайшие недели планируется провести очередную встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на заседании министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана в городе Аваза.

Министр отметил, что ликвидация тяжелых последствий 30-летней оккупации после окончания конфликта между Арменией и Азербайджаном и обеспечение безопасного и достойного возвращения наших граждан, изгнанных со своих земель, является важнейшим приоритетом для Азербайджана.

Дж.Байрамов подчеркнул, что загрязнение территорий минами и другими взрывчатыми веществами является самым серьезным препятствием для восстановительных и строительных работ.

"Азербайджан твердо намерен построить с Арменией двусторонние отношения на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга, заменить конфликт взаимовыгодным сотрудничеством, нормальными отношениями соседства. С этой целью в ближайшие недели планируется провести очередную встречу для обсуждения между министрами иностранных дел двух стран", - сказал Дж.Байрамов.