Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры в Берлине

Главы МИД Армении и Азербайджана 28-29 февраля проведут встречу в Берлине.

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 28-29 февраля проведут встречу в Берлине.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

По ее словам, договоренность об этом была достигнута во время трехсторонней встречи в Мюнхене.

Ранее сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам о том, что в ближайшее время пройдет встреча между делегациями Азербайджана и Армении для обсуждения мирного договора.

Отметим, что 17 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.