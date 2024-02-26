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Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры в Берлине

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры в Берлине Главы МИД Армении и Азербайджана 28-29 февраля проведут встречу в Берлине.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 16:46
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры в Берлине

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 28-29 февраля проведут встречу в Берлине.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

По ее словам, договоренность об этом была достигнута во время трехсторонней встречи в Мюнхене.

Ранее сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам о том, что в ближайшее время пройдет встреча между делегациями Азербайджана и Армении для обсуждения мирного договора.

Отметим, что 17 февраля в Мюнхене состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Armenian FMs to meet in Berlin
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin görüş yeri məlum olub

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