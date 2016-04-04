​Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Азербайджана и Армении - Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян - примут участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ), которое пройдет в Москве 8 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, главы внешнеполитических ведомств сегодня подтвердили свое участие в заседании СМИД СНГ.

Отметим, в ходе заседания СМИД СНГ главы внешнеполитических ведомств подведут итоги реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2015 год и наметят аналогичный план на 2016 год.

В повестке дня консультаций 2015 года были вопросы взаимодействия в рамках СНГ, сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам, экспертного контроля и нераспространения.