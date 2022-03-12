Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в Анталье

"Были предложения провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении на Дипломатическом форуме в Анталье. Азербайджан всегда готов к встречам. Однако эти встречи должны проводиться не только ради встречи, но и ради реальных целей".

"Были предложения провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении на Дипломатическом форуме в Анталье. Азербайджан всегда готов к встречам. Однако эти встречи должны проводиться не только ради встречи, но и ради реальных целей".

Как передает турецкое бюро Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сегодня в повестке дня между Азербайджаном и Арменией много вопросов. У Азербайджана также есть ряд предложений по укреплению регионального мира и безопасности. Одно из этих предложений заключается в том, чтобы Азербайджан и Армения начали переговоры по мирному соглашению. Но армянская сторона пока не ответила".