О нас
Аудио новости

Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в Анталье

Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в Анталье "Были предложения провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении на Дипломатическом форуме в Анталье. Азербайджан всегда готов к встречам. Однако эти встречи должны проводиться не только ради встречи, но и ради реальных целей".
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 18:19
Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в Анталье

"Были предложения провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении на Дипломатическом форуме в Анталье. Азербайджан всегда готов к встречам. Однако эти встречи должны проводиться не только ради встречи, но и ради реальных целей".

Как передает турецкое бюро Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сегодня в повестке дня между Азербайджаном и Арменией много вопросов. У Азербайджана также есть ряд предложений по укреплению регионального мира и безопасности. Одно из этих предложений заключается в том, чтобы Азербайджан и Армения начали переговоры по мирному соглашению. Но армянская сторона пока не ответила".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları Antalyada görüşə bilər

Экслюзивные новости

Переехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
ФотоПереехавшие из Украины в Германию граждане Азербайджана размещены в лагерях для беженцев
12 марта 2022 г. 11:43
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
Николсон: Великобритания может многое предложить в восстановлении освобожденных земель
11 марта 2022 г. 17:21
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
Антон Вачарадзе: Не исключено, что среди жертв репрессий в Грузии больше азербайджанцев
11 марта 2022 г. 16:46
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
Баронесса Николсон: Великобританию и Азербайджан связывают чрезвычайно прочные отношения
11 марта 2022 г. 14:34
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi