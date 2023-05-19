Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить обсуждения

19 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели переговоры в Москве по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

19 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели переговоры в Москве по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщает Report, в ходе встречи министры представили свои позиции по ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении, и России.

Стороны продолжили работу над проектом соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". Состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, где у сторон остаются разногласия.

Стороны договорились продолжить обсуждения.