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Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить обсуждения

Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить обсуждения 19 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели переговоры в Москве по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 19:19
Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить обсуждения

19 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели переговоры в Москве по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщает Report, в ходе встречи министры представили свои позиции по ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении, и России.

Стороны продолжили работу над проектом соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". Состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, где у сторон остаются разногласия.

Стороны договорились продолжить обсуждения.

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