Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить обсуждения

19 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели переговоры в Москве по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Как сообщает Report, в ходе встречи министры представили свои позиции по ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении, и России.
Стороны продолжили работу над проектом соглашения "О мире и установлении межгосударственных отношений". Состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, где у сторон остаются разногласия.
Стороны договорились продолжить обсуждения.