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Главы МИД Азербайджана и Армении договорились об очередной встрече

Главы МИД Азербайджана и Армении договорились об очередной встрече Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян договорились ускорить переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели.
Внешняя политика
8 ноября 2022 г. 07:39
Главы МИД Азербайджана и Армении договорились об очередной встрече

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян договорились ускорить переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно информации, оба министра поблагодарили американскую сторону за проведение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что 7 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна. В то же время стороны провели трехстороннюю встречу с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları yaxın həftələrdə daha bir görüş barədə razılığa gəliblər

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