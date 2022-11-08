Главы МИД Азербайджана и Армении договорились об очередной встрече

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян договорились ускорить переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян договорились ускорить переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно информации, оба министра поблагодарили американскую сторону за проведение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что 7 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна. В то же время стороны провели трехстороннюю встречу с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.