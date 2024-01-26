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Главы МИД Азербайджана и Аргентины провели телефонный разговор

Главы МИД Азербайджана и Аргентины провели телефонный разговор Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины Дианой Мондино.
Внешняя политика
26 января 2024 г. 18:56
Главы МИД Азербайджана и Аргентины провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины Дианой Мондино.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов поздравил Мондино с назначением на высокий пост и пожелал ей успехов в деятельности.

Министры обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Аргентиной, была отмечена важность политических консультаций между странами.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov argentinalı həmkarı ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

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