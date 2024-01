Главы МИД Азербайджана и Анголы обсудили перспективы развития сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим коллегой из Анголы Антонио Тете.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана на своей странице в социальной сети "Х".

Встреча прошла на полях 19-ого саммита глав государств и правительств стран Движения неприсоединения (ДН).

В ходе встречи обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Анголой.