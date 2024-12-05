Главы МИД Азербайджана и Андорры подчеркнули важность политического диалога для развития сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях СМИД ОБСЕ в Валлетте встретился со своей коллегой из Андорры Иммой Тор Фаус.
Как сообщает Report, об этом говорится в информации на странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".
Министры обсудили текущее состояние двусторонних отношений и перспективы сотрудничества.
"На встрече была подчеркнута важность политического диалога и регулярных политических консультаций для развития сотрудничества между двумя странами", - подчеркивает МИД.