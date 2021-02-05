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Главы МЧС Азербайджана и России обсудили вопросы расширения сотрудничества

Главы МЧС Азербайджана и России обсудили вопросы расширения сотрудничества Делегация министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики во главе с генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым посетила Российскую Федерацию.
Внешняя политика
5 февраля 2021 г. 07:50
Главы МЧС Азербайджана и России обсудили вопросы расширения сотрудничества
Кямаледдин Гейдаров

Делегация министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики во главе с генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым посетила Российскую Федерацию.

Как передает Report, об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

В рамках визита, К.Гейдаров встретился с министром гражданской обороны, по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. В ходе встречи широко обсуждались состояние и перспективы сотрудничества между двумя министерствами. Было отмечено, что мероприятия, визиты и встречи, проводимые в рамках сложившегося тесного сотрудничества между учреждениями, дают возможность дальнейшего расширения взаимовыгодных отношений.

Они также обменялись мнениями о соответствующих гуманитарных мерах, принимаемых на освобожденных азербайджанских землях. Обсуждались также вопросы разминирования.

В ходе визита делегация МЧС Азербайджана ознакомилась с деятельностью Национального центра управления кризисными ситуациями МЧС России.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiyanın FHN rəhbərləri əməkdaşlığı müzakirə ediblər

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