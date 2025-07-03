Участники 17-го Саммита ОЭС посмотрели шоу карабахских скакунов "Победа" в Агдаме

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и участники предстоящего в Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 3 июня посмотрели шоу карабахских скакунов "Победа" в историко-архитектурном музейном комплексе "Имарет" в Агдаме.
Как сообщает Report, национальная музыка в исполнении военного оркестра, танцы, представленные танцевальным ансамблем "Серхедчи", и примеры храбрости и отваги, продемонстрированные отрядом кавалеристов Государственной пограничной службы на карабахских скакунах, были встречены с большим интересом.
Во время шоу азербайджанские всадники продемонстрировали высокий профессионализм.
Затем гости совершили автобусную экскурсию по Агдаму.