О нас

Участники 17-го Саммита ОЭС посмотрели шоу карабахских скакунов "Победа" в Агдаме

Участники 17-го Саммита ОЭС посмотрели шоу карабахских скакунов "Победа" в Агдаме Главы государств и правительств стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), находящиеся с визитом в Азербайджане, наблюдали за Победным шоу карабахских лошадей в Комплексе Имарет в городе Агдам.
Внешняя политика
3 июля 2025 г. 19:03
Участники 17-го Саммита ОЭС посмотрели шоу карабахских скакунов Победа в Агдаме

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и участники предстоящего в Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 3 июня посмотрели шоу карабахских скакунов "Победа" в историко-архитектурном музейном комплексе "Имарет" в Агдаме.

Как сообщает Report, национальная музыка в исполнении военного оркестра, танцы, представленные танцевальным ансамблем "Серхедчи", и примеры храбрости и отваги, продемонстрированные отрядом кавалеристов Государственной пограничной службы на карабахских скакунах, были встречены с большим интересом.

Во время шоу азербайджанские всадники продемонстрировали высокий профессионализм.

Затем гости совершили автобусную экскурсию по Агдаму.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Participants of 17th ECO Summit watch Victory show of Karabakh horses at Aghdam's Imarat Complex
Версия на азербайджанском языке ВидеоECO-nun Zirvə görüşünün iştirakçıları Ağdamdakı “İmarət” Kompleksində Qarabağ atlarının “Zəfər” şousunu izləyib

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi