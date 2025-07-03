Участники 17-го Саммита ОЭС посмотрели шоу карабахских скакунов "Победа" в Агдаме

Участники 17-го Саммита ОЭС посмотрели шоу карабахских скакунов "Победа" в Агдаме

Главы государств и правительств стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), находящиеся с визитом в Азербайджане, наблюдали за Победным шоу карабахских лошадей в Комплексе Имарет в городе Агдам.

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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и участники предстоящего в Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 3 июня посмотрели шоу карабахских скакунов "Победа" в историко-архитектурном музейном комплексе "Имарет" в Агдаме. Как сообщает Report, национальная музыка в исполнении военного оркестра, танцы, представленные танцевальным ансамблем "Серхедчи", и примеры храбрости и отваги, продемонстрированные отрядом кавалеристов Государственной пограничной службы на карабахских скакунах, были встречены с большим интересом. Во время шоу азербайджанские всадники продемонстрировали высокий профессионализм. Затем гости совершили автобусную экскурсию по Агдаму. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Participants of 17th ECO Summit watch Victory show of Karabakh horses at Aghdam's Imarat Complex