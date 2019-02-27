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Главы дипмиссий в Азербайджане посетили прифронтовую зону

Главы дипмиссий в Азербайджане посетили прифронтовую зону

© Report

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Руководители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса отправились в прифронтовую зону.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Целью организуемой МИД поездки является близкое ознакомление с социально-экономическим развитием, туристическим потенциалом, нынешним положением сферы туризма и услуг в регионах Азербайджана. В двухдневной поездке участвуют около 70 представителей дипкорпуса, осуществляющего деятельность в Азербайджане.

Дипломаты посетят Агдамский район и город Нафталан.

Во время поездки ожидается ознакомление иностранных гостей с музеями, предприятиями, центрами в Агдаме, в том числе предприятием "Агдамское ковроткачество", комплексом "Карабахское коневодство", "Центром мугама", "Музеем флага", а также поселком Бановшалар, на следующий день планируется ознакомление с туристическим потенциалом города Нафталан.

Визит завершится 28 февраля. 

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