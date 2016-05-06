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    Главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы

    Дипломаты стран СНГ возложат венок к Мемориалу воинской славы в Баку

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ 9 мая в Баку главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, посол Беларуси Геннадий Ахрамович, военный атташе и сотрудники дипмиссии возложат цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза Ази Асланову, а также к могиле Героя Советского Союза Наджафгулы Рафиева.

    Кроме того, главы и военные атташе дипломатических миссий государств – участников СНГ совместно возложат  венок к мемориалу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и цветы к могиле академика Зарифы Алиевой.

    Также дипломаты стран СНГ по случаю Дня Победы возложат  венок к Мемориалу воинской славы в Баку.

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