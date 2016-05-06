Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ 9 мая в Баку главы дипмиссий и военные атташе стран СНГ примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, посол Беларуси Геннадий Ахрамович, военный атташе и сотрудники дипмиссии возложат цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза Ази Асланову, а также к могиле Героя Советского Союза Наджафгулы Рафиева.

Кроме того, главы и военные атташе дипломатических миссий государств – участников СНГ совместно возложат венок к мемориалу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и цветы к могиле академика Зарифы Алиевой.

Также дипломаты стран СНГ по случаю Дня Победы возложат венок к Мемориалу воинской славы в Баку.