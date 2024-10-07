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Главы дипломатических миссий стран СНГ встретились в Баку для обсуждения ключевых вопросов

Главы дипломатических миссий стран СНГ встретились в Баку для обсуждения ключевых вопросов 7 октября в посольстве России в Азербайджане состоялась встреча глав дипломатических миссий государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Внешняя политика
7 октября 2024 г. 17:23
Главы дипломатических миссий стран СНГ встретились в Баку для обсуждения ключевых вопросов

7 октября в посольстве России в Баку состоялась встреча глав дипломатических миссий государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ)., аккредитованных в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии в Баку.

В мероприятии приняли посол России Михаил Евдокимов, посол Беларуси Андрей Равков, посол Казахстана Алим Байель, посол Кыргызстана Максат Мамытканов, посол Таджикистана Ильхом Абдурахмон, посол Туркменистана Гурбанмаммет Эльясов и посол Узбекистана Бахром Ашрафханов.

"На встрече обсуждались перспективы развития многопланового сотрудничества в формате СНГ, а также темы, представляющие взаимный интерес", - подчеркивает дипмиссия.

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Версия на азербайджанском языке MDB ölkələrinin diplomatik missiyalarının rəhbərləri Bakıda görüşüb
Версия на английском языке Ambassadors of CIS countries convene in Baku to discuss key issues

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