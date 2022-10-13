Главы делегаций стран СВМДА утвердили шесть документов на саммите в Астане

Астанинское заявление о трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и пять других документов утверждены на саммите в четверг.

Астанинское заявление о трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и пять других документов утверждены на саммите в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Кремля.

В их числе - заявление глав государств - участников СВМДА о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования IT-технологий, план действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Также были утверждены решение саммита СВМДА по вопросу предоставления Кувейту статуса государства-участника объединения и решение по вопросам председательства в СВМДА в 2022-2024 гг. и проведения очередных заседаний Совета глав государств и правительств и Совета министров.

Кроме того, было принято положение о Фонде СВМДА.

В деятельности объединения принимают участие страны, которые занимают порядка 90% территории Азии и в которых проживает почти половина населения земного шара. Сейчас Совещание объединяет 27 государств, среди них Россия, Азербайджан, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Палестина, Таджикистан, Турция, Узбекистан и другие.