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Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан

Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан Главы Центральных избирательных комиссий ряда стран и главы международных наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан для мониторинга внеочередных президентских выборов, которые пройдут 7 февраля.
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 11:21
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан

Председатели Центральных избирательных комиссий (ЦИК) ряда стран и главы международных наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан для мониторинга внеочередных президентских выборов, которые пройдут 7 февраля.

Как сообщает Report, в Баку прибыли генсек СНГ Сергей Лебедев и исполнительный секретарь СНГ Сергей Бурутин, председатель ЦИК Черногории Никола Мугоса, помощник генсека ОИС по политическим вопросам Юсеф Алдобей и руководитель отдела наблюдения за выборами секретариата ОИС Шакир Махмуд Бандар, председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили и несколько членов комиссии, председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров и ряд представителей комиссии, члены ЦИК Украины и Мальдив, представители Парламентской ассамблеи СНГ.

В рамках визита гости также проведут встречи с рядом официальных лиц Азербайджана.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на английском языке Heads of central elections commissions from several countries arrive in Azerbaijan in connection with snap presidential election
Версия на азербайджанском языке Bir sıra ölkələrin MSK rəhbərləri prezident seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycana gəlib

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