Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан

Главы Центральных избирательных комиссий ряда стран и главы международных наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан для мониторинга внеочередных президентских выборов, которые пройдут 7 февраля.

Председатели Центральных избирательных комиссий (ЦИК) ряда стран и главы международных наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан для мониторинга внеочередных президентских выборов, которые пройдут 7 февраля.

Как сообщает Report, в Баку прибыли генсек СНГ Сергей Лебедев и исполнительный секретарь СНГ Сергей Бурутин, председатель ЦИК Черногории Никола Мугоса, помощник генсека ОИС по политическим вопросам Юсеф Алдобей и руководитель отдела наблюдения за выборами секретариата ОИС Шакир Махмуд Бандар, председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили и несколько членов комиссии, председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров и ряд представителей комиссии, члены ЦИК Украины и Мальдив, представители Парламентской ассамблеи СНГ.

В рамках визита гости также проведут встречи с рядом официальных лиц Азербайджана.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Азербайджане 7 февраля. Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".