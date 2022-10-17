Главы аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса почтили память жертв ракетных обстрелов Гянджи

Главы аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса прибыли в Гянджу, где посетили мемориальный комплекс в память о мирных жителях, погибших в результате ракетных обстрелов ВС Армении во время Отечественной войны.

Главы аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса прибыли в Гянджу, где посетили мемориальный комплекс в память о мирных жителях, погибших в результате ракетных обстрелов ВС Армении во время Отечественной войны.

Как сообщает Report, дипломаты почтили память жертв ракетных обстрелов Гянджи, возложив цветы к мемориальному комплексу.

Представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса проинформировали о военных преступлениях ВС Армении по отношению к мирным жителям Гянджи.

Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны. Около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 15 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших - несовершеннолетние, женщины и старики.