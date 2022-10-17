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Главы аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса почтили память жертв ракетных обстрелов Гянджи

Главы аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса почтили память жертв ракетных обстрелов Гянджи Главы аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса прибыли в Гянджу, где посетили мемориальный комплекс в память о мирных жителях, погибших в результате ракетных обстрелов ВС Армении во время Отечественной войны.
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 13:03
Главы аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса почтили память жертв ракетных обстрелов Гянджи

Главы аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса прибыли в Гянджу, где посетили мемориальный комплекс в память о мирных жителях, погибших в результате ракетных обстрелов ВС Армении во время Отечественной войны.

Как сообщает Report, дипломаты почтили память жертв ракетных обстрелов Гянджи, возложив цветы к мемориальному комплексу.

Представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса проинформировали о военных преступлениях ВС Армении по отношению к мирным жителям Гянджи.

Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны. Около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 15 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших - несовершеннолетние, женщины и старики.

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Версия на английском языке ФотоHeads of diplomatic corps accredited in Azerbaijan honor memory of Ganja rocket attack victims
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Gəncədə raket hücumu nəticəsində həlak olanların xatirəsini yad ediblər

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