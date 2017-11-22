Главред "Представительная власть": России и Азербайджану надо было давно объединяться на международной арене

Москва. 22 ноября. REPORT.AZ/ Россия и Азербайджан могут выступать на международных площадках приблизительно с одинаковых позиций.

Об этом российскому бюро Report заявил главный редактор журнала "Представительная власть", доктор юридических наук Алексей Любимов.

По его словам, в декабре в Баку поедет та часть российской Госдумы, которая знает историю взаимоотношений между Россией и Азербайджаном и которая способна дать результат.

"Так мы можем вместе выступать на международных площадках приблизительно с одинаковых позиций. Объединяться надо было еще вчера. На данный момент же мы не видим сотрудничества, за исключением Межпарламентской ассамблеи СНГ. Поэтому, считаю, что любые связи между депутатами двух стран - только к лучшему", - заявил А.Любимов.

Он также указал на большие возможности унификации законодательных инициатив двух стран, так как законодательная база во многом сохранилась с советских времен.

Коснувшись темы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, главред подчеркнул, что еще в 1990 году он предложил разрешить выход из конфликта путем тесного взаимодействия парламентариев.

"В своей кандидатской диссертации "Деятельность постоянных комиссий и комитетов Верховных Советов союзных республик", в которой отработана модель и концепция взаимодействия функциональных комитетов разных республик на какой-то актуальной проблеме, я взял в пример Нагорный Карабах. Научное исследование предлагало диалог на парламентском уровне: совместные заседания парламентов союзных республик Армении и Азербайджана для выработки путей выхода из создавшегося положения. Но потом, как мы все знаем, пролилась большая кровь. Потому что если политики не решают вопрос, то за них решат военные. А мое предложение нашло отклик лишь в научной среде", - отметил юрист.

Он также выразил неудовлетворенность уровнем научного сотрудничества между Азербайджаном и Россией. "Раньше я много общался с учёными из Азербайджана. Каждый из них хотел развивать сотрудничество. За последние 15 лет на меня 10 раз выходили с предложением создать совместный диссертационный совет, на базе какого-то научного подразделения в Азербайджане. В прошлом году эта тема поднималась и во время визита президента НАНА в Москву. К сожалению, дальше предложений дело не пошло", - подчеркнул А.Любимов.