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Жан-Мишель Брюн: Вторую Карабахскую войну пытались преподнести как мусульмано-христианское противостояние

Жан-Мишель Брюн: Вторую Карабахскую войну пытались преподнести как мусульмано-христианское противостояние Вторую Карабахскую войну пытались преподнести как мусульмано-христианское противостояние, что является большой ошибкой.
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 13:05
Жан-Мишель Брюн: Вторую Карабахскую войну пытались преподнести как мусульмано-христианское противостояние

Вторую Карабахскую войну пытались преподнести как мусульмано-христианское противостояние, что является большой ошибкой.

Как сообщили Report, об этом сказал учредитель и главный редактор французского новостного портала Musulmans en France Жан-Мишель Брюн на панели на тему "Антимусульманская политика во Франции: нормализация исламофобии“, организованной в рамках конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Он напомнил, что Азербайджан является светским государством, где не ставят различий между религиями.

Главный редактор издания также подчеркнул, что во Франции к мусульманам относятся как к угрозе.

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Версия на азербайджанском языке Fransız baş redaktor: II Qarabağ müharibəsinin müsəlman-xristian savaşı kimi təqdim olunması böyük səhvdir 

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