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Главред издания Media.Az армянской журналистке: Пашинян сам признал территориальную целостность Азербайджана

Главред издания Media.Az армянской журналистке: Пашинян сам признал территориальную целостность Азербайджана Азербайджан постоянно выступает с гуманитарными лозунгами. И на моей памяти не было такого, чтобы кто-то из нашей страны открыто протестовал против подписания мирного договора, чего мы, к сожалению, не видим у соседей. По этой причине у Азербайджана нет д
Внешняя политика
11 июня 2023 г. 18:03
Главред издания Media.Az армянской журналистке: Пашинян сам признал территориальную целостность Азербайджана

Азербайджан постоянно выступает с гуманитарными лозунгами. И на моей памяти не было такого, чтобы кто-то из нашей страны открыто протестовал против подписания мирного договора, чего мы, к сожалению, не видим у соседей. По этой причине у Азербайджана нет доверия к армянской стороне. Как можно говорить о каких-то инициативах, исходящих от Армении, если мы регулярно видим по новостям, что в Ереване протестуют против мира.

Как передает Report, об этом заявила во время четвертого выпуска телемоста в формате Баку – Ереван в эфире телеканала CBC TV главный редактор информационного портала Media.Az Джамиля Алекперова.

Она также опровергла обвинения журналистки из Армении о том, что якобы Азербайджан "блокировал" Лачынскую дорогу.

"Блокада – это, когда перекрывается дорога с обеих сторон. В данном случае через Лачынскую дорогу свободно передвигались, как машины российских миротворцев, так и Международного комитета Красного Креста (МККК). На данный момент армяне спокойно проходят через погранично-пропускной пункт", - заявила Джамиля Алекперова.

Комментируя высказывания армянской журналистки о мирном договоре, Джамиля Алекперова отметила, что предлагаемые Азербайджаном пять пунктов, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, являются приемлемыми для армянской стороны.

"Никол Пашинян перед последней встречей лидеров Азербайджана, Армении и России открыто заявил, что признает территориальную целостность Азербайджана", - сказала Джамиля Алекперова.

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Версия на азербайджанском языке Media.az-ın baş redaktoru erməni jurnalistə: “Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb”

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