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Главный советник: США готовы всячески поддерживать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

Главный советник: США готовы всячески поддерживать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией США готовы всячески поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
28 ноября 2022 г. 20:27
Главный советник: США готовы всячески поддерживать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

США готовы всячески поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он подчеркнул важность переговоров по элементам мирного договора, необходимость обеспечения мира и спокойствия в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по различным аспектам двусторонней повестки сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Baş müşavir: "ABŞ Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesinə bütün vasitələrlə dəstək verməyə hazırdır"

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