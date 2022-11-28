Главный советник: США готовы всячески поддерживать процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

США готовы всячески поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

США готовы всячески поддерживать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он подчеркнул важность переговоров по элементам мирного договора, необходимость обеспечения мира и спокойствия в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по различным аспектам двусторонней повестки сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.