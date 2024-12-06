Главный советник госсекретаря США по переговорам по Кавказу находится с визитом в Баку

17:06

Заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак и старший советник Госдепа по переговорам по Кавказу Луи Боно прибыли в Баку для проведения встреч на высоком уровне с азербайджанскими коллегами, а также для консультаций с американским послом Марком Либби и его командой.

Как сообщает Report, об этом сообщило посольство США в Баку.

"В ходе встреч с официальными лицами Азербайджана обсуждались дальнейшие шаги по достижению прочного и справедливого мира между Азербайджаном и Арменией, укрепление двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в области климатической политики, особенно в контексте успешного проведения COP29", - подчеркивает дипмиссия.