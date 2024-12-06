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Главный советник госсекретаря США по переговорам по Кавказу находится с визитом в Баку

Главный советник госсекретаря США по переговорам по Кавказу находится с визитом в Баку 17:06
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 17:23
Главный советник госсекретаря США по переговорам по Кавказу находится с визитом в Баку

Заместитель помощника госсекретаря США Джошуа Хак и старший советник Госдепа по переговорам по Кавказу Луи Боно прибыли в Баку для проведения встреч на высоком уровне с азербайджанскими коллегами, а также для консультаций с американским послом Марком Либби и его командой.

Как сообщает Report, об этом сообщило посольство США в Баку.

"В ходе встреч с официальными лицами Азербайджана обсуждались дальнейшие шаги по достижению прочного и справедливого мира между Азербайджаном и Арменией, укрепление двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в области климатической политики, особенно в контексте успешного проведения COP29", - подчеркивает дипмиссия.

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Версия на английском языке US senior advisor for Caucasus negotiations Louis Bono arrives in Baku
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Bakıda səfərdədir

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