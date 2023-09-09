Главный раввин департамента Мозель во Франции шокирован комментариями лидера Армении

Главный раввин департамента Мозель на северо-востоке Франции и города Мец Бруно Фишзон шокирован комментариями армянского политического лидера, сравнивающего нынешнюю ситуацию с истреблением евреев во время Холокоста.

Главный раввин департамента Мозель на северо-востоке Франции и города Мец Бруно Фишзон шокирован комментариями армянского политического лидера, использующего тему Холокоста.

Как передает Report, об этом говорится в статье болгарского издания Sofia Globe.

В ней отмечается, что с 27 августа по 7 сентября 86 ведущих раввинов Америки и Европы откликнулись на призыв бакинского раввина Замира Исаева и выступили против демонизации Азербайджана и использования темы Холокоста недругами страны.

Они потребовали "немедленно и полностью" прекратить использование темы Холокоста армянской пропагандой "ради достижения каких-либо политических целей".

Иудейские священнослужители также выразили разочарование в связи с сотрудничеством Армении с Ираном: "Мы хотели бы выразить наше глубокое разочарование сотрудничеством правительства Армении с правящими властями Исламской Республики Иран - страны, которая постоянно открыто призывает к уничтожению Израиля".

Сам Замир Исаев отметил, что "США и ЕС прилагают усилия для заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Оказание психологического давления (на Азербайджан) путем вынесения вопроса о "геноциде" может только навредить переговорному процессу".