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Главный омбудсмен Турции: Минирование Арменией территорий Азербайджана нарушает права человека

Главный омбудсмен Турции: Минирование Арменией территорий Азербайджана нарушает права человека Минирование Арменией территорий Азербайджана является нарушением прав человека и международного гуманитарного права.
Внешняя политика
18 октября 2022 г. 10:54
Главный омбудсмен Турции: Минирование Арменией территорий Азербайджана нарушает права человека

Минирование Арменией территорий Азербайджана является нарушением прав человека и международного гуманитарного права.

Как сообщает Report, об этом заявил главный омбудсмен Турции Шараф Малкоч на проходящем в Баку заседании Азиатской ассоциации омбудсменов.

Он отметил, что был подготовлен отчет о Второй карабахской войне: "Мы видели как нарушались права человека, мы посещали Азербайджан для ознакомления с ситуацией и подготовили специальный отсчет. Еще один отчет был подготовлен о минировании территорий Азербайджана, что также является нарушением прав человека".

Шараф Малкоч выразил благодарность Азербайджану за проведение заседания Азиатской ассоциации омбудсменов в Баку.

По его словам, подобная встреча также прошла несколько лет назад в Стамбуле, после чего пандемия на время прервала их проведение.

"Однако несмотря на пандемию, мы смогли за этот период провести 8 тренингов, где участвовали Омбудсмены из Азербайджана, Марокко, Ирана и других стран", добавил Малкоч.

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Версия на английском языке Turkiye's Chief Ombudsman: Planting mines in Azerbaijani territories by Armenia violates human rights
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini minalaması ilə bağlı hesabat hazırlayıb

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