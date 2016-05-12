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    Главный координатор Мальтийского ордена по Италии поблагодарил Азербайджан

    Мальтийский орден выразил солидарность с борьбой азербайджанского народа за территориальную целостность своей страны

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Молдове поступило благодарственное письмо от Ордена Святого Иона Иерусалимского Мальтийских рыцарей.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Молдове, в письме, подписанном главным Координатором Мальтийского ордена по Италии Джиорджио Коломбо, выражается благодарность посольству Азербайджана в Кишиневе за организацию выставки работ молдавских художников, прошедшей под лозунгом «Молдавское искусство – в поддержку мира и территориальной целостности» и продемонстрировавшей солидарность молдавской творческой общественности с борьбой азербайджанского народа против агрессии со стороны Армении.

    В тексте подчеркивается, что Мальтийский орден, выражает солидарность с борьбой азербайджанского народа за территориальную целостность своей страны, недопустимость изгнания людей из своих родных земель.

    Особо отмечается поддержка и высокая оценка политики Азербайджана по формированию и развитию мультикультурализма.

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