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Главред журнала Akord: Отношения Азербайджана и Болгарии основаны на взаимном уважении и интересе

Главред журнала Akord: Отношения Азербайджана и Болгарии основаны на взаимном уважении и интересе Двусторонние отношения между Азербайджаном и Болгарией носят характер стратегического партнерства и основаны на взаимном уважении и интересе.
Внешняя политика
24 апреля 2023 г. 15:17
Главред журнала Akord: Отношения Азербайджана и Болгарии основаны на взаимном уважении и интересе

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Болгарией носят характер стратегического партнерства и основаны на взаимном уважении и интересе.

Как сообщает Report, об этом в интервью Media.az заявила председатель Общественного объединения содействия развитию азербайджано-болгарской дружбы и главный редактор журнала Akord Мария Атанасова-Гусейнова.

М.Атанасова-Гусейнова рассказала, что в начале XX века много болгарских семей переселились из Украины в Азербайджан, в основном в красивый исторический город Гянджа, так и ее родители оказались здесь.

"Практически в центре Гянджи по сей день сохранился болгарский двор, который построили болгарские семьи. Я брала интервью у болгар, которые жили когда-то там, у их азербайджанских соседей. Все они с теплотой вспоминают, как угощали друг друга печеным, делились рецептами национальных блюд…", - добавила она.

Главред журнала подчеркнула, что поселившиеся в Гяндже болгары сохранили свою культуру и воспитывали детей в болгарских традициях: "Моя семья - не исключение. Вспоминаю детство, и на ум приходят моменты, как мы собирались на болгарских свадьбах, пели национальные песни, готовили болгарские блюда. Даже похороны мы проводили согласно болгарским обычаям. А наши азербайджанские соседи всегда активно принимали участие во всех мероприятиях, проявляли интерес и уважение к нашей культуре. Болгары Гянджи сохранили свой язык, правда, говорим мы на его старом диалекте".

По словам М.Гусейновой, современные болгары сочетают в себе три этноса, один из которых тюркоязычный.

"Это повлияло на нашу музыку, кухню и даже речь. В болгарском языке немало слов тюркского происхождения, например, "пенджере" (окно), созвучное азербайджанскому pəncərə. Взаимовлияние культур всегда имело место", - сказала она.

Отметив, что Болгария - древняя страна с большим количеством исторических памятников, Мария Атанасова-Гусейнова посоветовала побывать в таких болгарских городах, как Благоевград, Бургас, София и Варна, которая является городом-побратимом Гяндже.

"Если вы окажетесь в Велико-Тырново обязательно посетите архитектурно-музейный заповедник "Трапезица", который был отреставрирован при поддержке Фонда Гейдара Алиева и содействии первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Думаю, многих туристов привлекут популярные пляжные курорты Солнечный берег и Золотые Пески, а также невероятный горный массив Витоша", - поделилась председатель Общественного объединения содействия развитию азербайджано-болгарской дружбы.

Мария Павловна Атанасова-Гусейнова рассказала и об издающемся в Азербайджане на болгарском языке журнале Akord: "Мы широко освещали карабахский вопрос и ход 44-дневной Отечественной войны. Ведь побывав в Болгарии, я поняла, что местные очень плохо или "односторонне" проинформированы в этой теме. В любом своем выступлении и на деловых встречах в Болгарии я повторяю: "Карабах – это Азербайджан".

М.Гусейнова также отметила, что следующий номер журнала будет посвящен 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Председатель Общественного объединения содействия развитию азербайджано-болгарской дружбы рассказала и о реализованных проектах. Так, по ее словам, в 2022 году в Болгарии был выполнен интересный проект под названием "Представление духовно-нравственных ценностей Азербайджана в Болгарии".

"Данная работа навела меня на мысль поднять вопрос об открытии дома Азербайджана в Болгарии. Это был бы культурный азербайджанский центр, в котором можно получить разностороннюю информацию о нашей Родине. Данная инициатива была поддержана государственными структурами, посольством Азербайджана в Болгарии. Реализация идеи будет данью уважения к Азербайджану и азербайджанскому народу с моей стороны", - сказала она, добавив, что дом Азербайджана необходим, так как в Болгарии проживает много армян, которые пытаются противодействовать подобной деятельности и дезинформируют людей об Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоEditor-in-chief of Akord magazine: Azerbaijan-Bulgaria relations based on mutual respect and interest

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