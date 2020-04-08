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Главы Тюркского совета проведут онлайн-переговоры по коронавирусу

Главы Тюркского совета проведут онлайн-переговоры по коронавирусу

© Report

Лидеры стран, входящих в Совет тюркоязычных государств (ССТГ, "Тюркский совет"), в ближайшее время в онлайн-режиме обсудят совместные действия против распространения коронавируса COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявил в ходе заседания Международного пресс-клуба заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.

По его словам, сегодня любое государство мира вне зависимости от своего потенциала и возможностей, оказалось в сложной ситуации перед пандемией. 

Тем не менее, добавил он, планы Узбекистана, который впервые председательствует в СНГ, не пострадали.

"Мы работаем в онлайн-режиме, проводим некоторые мероприятия онлайн. Если все будет мирно и спокойно, то на встрече, запланированной 26 октября, руководители стран-членов СНГ подпишут 11 документов", – подчеркнул он.

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