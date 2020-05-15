Главы ряда государств поздравили Ильхама Алиева

Президент Республики Мальта Джордж Велла направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа Республики Мальта и от себя лично передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Уверен, что существующие между нашими странами хорошие отношения и впредь будут укрепляться во взаимных интересах наших народов. Верю, что есть многочисленные возможности, которые нашим странам необходимо раскрыть для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в представляющих взаимный интерес сферах, в том числе в рамках "Восточного партнерства".

Кроме того, в нынешних условиях в связи с распространением пандемии COVID-19 необходимо, чтобы международная общественность продемонстрировала солидарность, и все страны объединили усилия для преодоления этой беспрецедентно сложной ситуации, возникшей перед человечеством.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, Вашей стране – мира, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем уважении и почтении к Вам".

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Надеюсь, что развивающиеся на протяжении долгих лет дружественные связи и сотрудничество между нашими странами дадут прекрасные плоды. Желаю еще более тесного сотрудничества с Вами с этой целью.

Еще раз желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а Азербайджанской Республике – постоянного процветания".