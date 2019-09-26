Главы МИД обсудили вопрос несогласованных частей грузино-азербайджанской границы

В рамках проходящей в Нью-Йорке 74-й сесии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Как передает местное бюро Report, информацию об этом распространил МИД Грузии.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, еще раз подчеркнуто наличие стратегического партнерства и добрососедских отношений между Азербайджаном и Грузией.

Министры поприветствовали восстановление работ в рамках комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы и готовность решения вопроса с конструктивным подходом сторон, была положительно оценена работа экспертных групп по несогласованным участкам грузино-азербайджанской границы.

Стороны высоко оценили сотрудничество двух стран в реализации международных транзитных и энергетических проектов.

На встрече положительно оценили активное сотрудничество Грузии и Азербайджана в рамках ГУАМ, регулярные встречи между министрами стран-членов и в рамках Генассамблеи ООН.