Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили развитие Тюркского совета

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках внеочередного заседания глав МИД Совета тюркоязычных государств в Баку провел отдельные встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и генеральным секретарем организации Багдадом Амреевым.
Как сообщает Report, стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках организации и его дальнейшее развитие.
Кроме того, в рамках заседания состоялась встреча главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Алтынбеком Мамайусуповым.