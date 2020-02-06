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Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили развитие Тюркского совета

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили развитие Тюркского совета
© Report / Elchin Murad

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках внеочередного заседания глав МИД Совета тюркоязычных государств в Баку провел отдельные встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и генеральным секретарем организации Багдадом Амреевым.

Как сообщает Report, стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках организации и его дальнейшее развитие.

Кроме того, в рамках заседания состоялась встреча главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Алтынбеком Мамайусуповым.

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