Главы МИД Азербайджана и России проводят встречу в Баку

Министры иностранных дел Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров проводят встречу в Баку.
Как сообщает Report, стороны провели встречу в формате тет-а-тет, в ходе которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, главы МИД затронули тему урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Далее состоится встреча в расширенном составе.
Напомним, ранее президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Tural AsadiАвтор новости