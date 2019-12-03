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Главы МИД Азербайджана и России проводят встречу в Баку

Главы МИД Азербайджана и России проводят встречу в Баку

Министры иностранных дел Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров проводят встречу в Баку.

Как сообщает Report, стороны провели встречу в формате тет-а-тет, в ходе которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, главы МИД затронули тему урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

Далее состоится встреча в расширенном составе.

Напомним, ранее президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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