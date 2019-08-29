​Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили ситуацию вокруг Кашмира

Главы МИД Азербайджана и Пакистана Эльмар Мамедъяров и Шах Мехмуд Куреши обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг региона Джамму и Кашмир, сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

В ходе разговора пакистанский министр проинформировал своего азербайджанского коллегу о том, что Индия отменила особый статус штата Джамму и Кашмир, предпринимая односторонние шаги и нарушая резолюции СБ ООН.

По словам Шаха Мехмуда Куреши, дальнейшее развертывание 180 тысяч индийских военнослужащих с учетом присутствия там 70 тысяч военнослужащих является угрозой в отношении кашмирцев. По его мнению, что Индия намерена изменить демографический состав Кашмира в рамках односторонних и незаконных шагов.

В свою очередь Э.Мамедъяров выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Кашмире и подчеркнул необходимость мирного разрешения неурегулированных конфликтов в регионе.