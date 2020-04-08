Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили борьбу с COVID-19

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, в ходе беседы министры обсудили борьбу с коронавирусом.
Глава МИД Ирана выразил готовность страны поделиться с Азербайджаном опытом в борьбе с COVID-19.
В ходе беседы глава иранской дипломатии выразил солидарность с Азербайджаном в борьбе с этим вирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.