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Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили борьбу с COVID-19

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили борьбу с COVID-19

© Report

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, в ходе беседы министры обсудили борьбу с коронавирусом. 

Глава МИД Ирана выразил готовность страны поделиться с Азербайджаном опытом в борьбе с COVID-19.

В ходе беседы глава иранской дипломатии выразил солидарность с Азербайджаном в борьбе с этим вирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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